Wer zahlte Boris Johnsons Luxusferien?

Die Reise muss sehr schön gewesen sein, man sieht das an den Fotos von Villa und Jacht, die in britischen Medien kursieren: Boris Johnson lachend in Shorts, seine Freundin Carrie Symonds in Badeanzug, eine hochelegante Behausung mit Ausblick auf das azurblaue Wasser der Karibik, dazu Butler, Koch und Gärtner.