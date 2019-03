Wenn die Sterne gut stehen fürs Schmieren

Rivale und Compagnon

In zwei Jahren wird in Rom neu gewählt, so die Regierung nicht vorher stürzt. Die linke Opposition fordert Raggi nun zum Rücktritt auf, doch die Bürgermeisterin gibt sich kämpferisch. De Vito war zwar die Nummer zwei im Campidoglio, dem Rathaus auf dem Kapitolshügel. Doch innerhalb der Partei waren die beiden Rivalen. De Vito wäre selber gerne Bürgermeister geworden, er hatte es 2013 schon einmal versucht. Dennoch bleibt die Affäre auch an Raggi hängen. Sie nährt den Unmut vieler Römer über ihre katastrophale Amtsführung in den vergangenen drei Jahren.

Und da alles, was in Rom passiert, ins Land hinausstrahlt, trifft der Fall auch die nationale Parteiführung. Luigi Di Maio, Vizepremier und Capo politico der Fünf Sterne, schrieb einen langen Post auf Facebook, kaum war De Vito verhaftet worden. «Was wir da erfahren, ist nicht nur gravierend, sondern schändlich und moralisch verwerflich», schreibt Di Maio. Er habe De Vito bereits aus der Partei ausgeschlossen und trage dafür die volle Verantwortung. «De Vito kann und muss sich im Gericht verteidigen, aber er wird das weit weg von den Cinque Stelle tun.»

Absturz der Sterne

So weit der Wunsch Di Maios. Wahrscheinlicher aber ist, dass die Wähler die Korruptions­-affäre als Beweis dafür sehen, dass die Cinque Stelle am Ende nicht besser sind als die anderen Parteien – nicht sauberer, nicht ehrlicher.

Das zeigt sich auch in den Umfragen: Neuerdings stehen die Sozialdemokraten, die man schon für tot erklärt hatte, plötzlich wieder vor den Fünf Sternen. Nur knapp zwar, aber doch spektakulär. Vor einem Jahr waren die Cinque Stelle noch fast doppelt so stark gewesen wie der Partito Democratico. Die Macht, so hat es den Anschein, bekommt ihnen nicht.