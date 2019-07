Was von der Leyen für die Schweiz bedeutet

Eine neue Ära kann beginnen. Doch was bedeutet eine Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für die festgefahrenen Verhandlungen über das Rahmenabkommen? Die voraussichtliche Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker ist in Bezug auf die Schweiz ein unbeschriebenes Blatt. Aus ihrer Zeit als Ministerin in Berlin gibt es kaum Berührungspunkte oder konkrete Aussagen.