Warum es in Paris brennt

Autos brennen, Rauch und Tränengas hüllen Strassenkämpfer und Tausende Polizisten ein, Menschen sprühen Graffiti an den Triumphbogen: Solche Bilder aus Paris verbreiteten sich am Wochenende in der Welt. Aus Demos gegen die Spritpreise sind die schwersten Ausschreitungen geworden, die Frankreich seit Jahrzehnten erlebt hat. Wie das passieren konnte und wie es jetzt weitergeht: ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.