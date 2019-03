Warum das Parlament in London jetzt das Ruder übernehmen könnte

Stattdessen ist diese Woche ein Anfang. Jedes Brexit-Szenario, das jemals gedacht wurde, scheint wieder möglich. Der No-Deal, ein wie auch immer ausgestalteter weicher Brexit, Neuwahlen oder eine zweite Abstimmung, für die am Wochenende Hunderttausende in London demonstriert haben: Die Auswahl ist so gross wie vor zwei Jahren. Was geschieht also in den kommenden Tagen? Was passiert am 29. März? Und was danach?

Montag, 25. März

Am Montag könnte das britische Parlament einige wichtige Weichen stellen. Am Abend will das Unterhaus über das weitere Vorgehen abstimmen, wieder einmal. Immer klarer wird, dass es jetzt wohl auf die Abgeordneten ankommen wird, sie werden möglicherweise das Ruder übernehmen und versuchen, einen Weg aus der Staatskrise zu finden.

Welche Rolle der Deal, den die Premierministerin mit der EU ausgehandelt hat, dabei spielt, ist unklar. Die Premierministerin ist schwer angeschlagen, am Wochenende berichteten britische Medien von einem Putsch gegen sie im Kabinett, über mögliche Nachfolger wird bereits spekuliert. Auch wenn sich einige Minister anschliessend hinter sie stellten, ist klar, dass sie kaum mehr die Kraft haben dürfte, das von ihr mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen durchs Parlament zu bringen.

May trifft sich vor der Debatte im Unterhaus am Montag mit dem Kabinett zu einer Sondersitzung. Dabei dürfte es nicht nur um einen Ausweg aus dem Chaos rund um den EU-Austritt gehen, sondern auch um die Regierungschefin selbst. Immer öfter ist in London zu hören, dass sie mit der Nennung eines Rücktrittsdatums die Chancen für die Annahme des Deals signifikant steigern könnte. Einem Bericht des Senders ITV zufolge hat May am Sonntag parteiinternen Brexit-Hardlinern ihren Rücktritt in Aussicht gestellt, sollten sie doch noch dem Austritts-Deal mit der EU zustimmen.

Bleiben die Aussichten für den EU-Austrittsvertrag aber so schlecht wie im Moment, rückt das Unterhaus in den Fokus. Die Parlamentarier können bei der Brexit-Debatte am Abend wieder Änderungsanträge einbringen. Sieben Stück sind bislang bekannt. Parlamentssprecher John Bercow entscheidet, über welche tatsächlich abgestimmt wird.