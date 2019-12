Wagt Merkel zum Schluss noch eine Minderheitsregierung?

Merkel könnte – wie SPD-Kanzler Gerhard Schröder 2005 – mit einer sogenannten «unechten» Vertrauensfrage Neuwahlen provozieren: mit einer Abstimmung also, die sie absichtlich verlieren würde. Allerdings läge der Entscheid, ob es danach tatsächlich zu Neuwahlen kommt, nicht in ihrer Hand, sondern in der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Liesse er Neuwahlen zu, käme die 14-jährige Ära Merkel an ein vorzeitiges Ende.

Strategen und Beobachter weisen auf eine andere Option hin, die für Deutschland zwar neu wäre, aber auf der Iberischen Halbinsel oder in Skandinavien durchaus erprobt ist: eine Minderheitsregierung. Merkel hat zwar stets gesagt, sie sei «keine Freundin» einer Regierung ohne feste Mehrheit. Ausgeschlossen hat sie die Möglichkeit nicht.

Aus Sicht von CDU und CSU böte eine Minderheitsregierung einige handfeste Vorteile: Merkel könnte sechs neue Minister aus den eigenen Reihen bestimmen und damit Ambitionen stillen. Sie könnte ihre Wunschnachfolgerin Kramp-Karrenbauer zur Vizekanzlerin machen, was diese im Hinblick auf die Kanzlerkandidatur in eine bessere Lage brächte. Und sie könnte Neuwahlen vermeiden, die vermutlich zu einem Machtkampf in ihrer Partei und zu Verlusten an der Urne führen würden.

Merkel hat zwei Prioritäten

Natürlich wäre eine Regierung ohne feste Mehrheit nicht uneingeschränkt handlungsfähig. Sie könnte zwar eigene Gesetze in den Bundestag einbringen, müsste sich dafür aber stets neue Mehrheiten suchen. Auch müsste sie gewärtigen, dass sich in gesellschafts- oder wahlpolitischen Fragen Mehrheiten gegen sie bilden. Einen unmittelbaren Notstand gäbe es aber nicht: Letzte Woche erst haben CDU/CSU und SPD das Budget für das nächste Jahr verabschiedet. Es gilt bis mindestens Ende 2020.

Merkel hat bei der Übernahme ihrer letzten Amtszeit versprochen, Deutschland Stabilität zu verschaffen in einer Welt, die gefährlicher werde, in einem Europa, das auseinanderdrifte. Besondere Bedeutung hat für sie deswegen das zweite Halbjahr 2020, wenn Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt.