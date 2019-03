Volle Breitseiten gegen das Parlament

Als Theresa May am Abend in London in Downing Street vor ein hölzernes Pult trat, um eine Erklärung abzugeben, hatten Abgeordnete, Journalisten und Bürger schon reichlich Zeit gehabt, darüber zu mutmassen, was sie sagen würde. Rücktritt? Neuwahlen? Kein Deal? Alles war gehandelt worden. Schliesslich hatte May am Mittwochmorgen einen Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk geschrieben, in dem sie um eine Verlängerung des Austrittsverfahrens bis zum 30. Juni bittet. In ihrem Brief hatte May auch angedeutet, dass sie davon ausgehe, ihren zweimal abgelehnten Deal in der kommenden Woche doch noch durch das Parlament zu bekommen. Gelinge das nicht, so May, dann müsse das Parlament entscheiden, wie es weitergeht.