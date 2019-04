Viele glaubten Erdogan nicht mehr

Man kann das alles live in den regierungsnahen TV-Stationen sehen, weil sie auf einmal brennend an allem interessiert sind, was der Istanbuler Bürgermeisterkandidat Imamoglu von der säkularen Oppositionspartei CHP sagt und tut. Bis zum Sonntag war dies noch ganz anders. Im Kommunalwahlkampf gab es eigentlich nur ein Programm, und das bestimmte Präsident Recep Tayyip Erdogan. Er redete dreimal am Tag, immer in einer anderen Stadt, und die Kameras aller Sender waren dabei und auf ihn gerichtet. Die Opposition dagegen kam kaum vor.

Und so ist der Montag ein bemerkenswerter Tag nach einer aussergewöhnlichen Wahlnacht, in der die Auszählung der Ergebnisse ausgerechnet dann unterbrochen wurde, als es gerade am spannendsten war. Gegen Mitternacht hatte sich auf einmal abgezeichnet, dass es in Istanbul ein Fotofinish geben würde.

Den ganzen Abend über hatte der Bewerber der konservativ-­islamischen AKP, Ex-Premier ­Binali Yildirim, geführt, aber je später es wurde, desto mehr schmolz sein Vorsprung dahin. Dann lag Imamoglu auf einmal nur noch mit 4443 Stimmen zurück, in einer Stadt von 15 Millionen Einwohnern. Dann wurde das Zählen eingestellt, auf den Bildschirmen bewegte sich nichts mehr. «Wir kriegen keine Informationen mehr», sagte eine TV-Moderatorin. Da hatte sich der Kandidat der AKP bereits zum Sieger erklärt. Am Morgen sind die Strassen mit den Plakaten der AKP dekoriert: «Danke Istanbul».

Ein harter Wahlkampf

Am Morgen trat aber auch der Chef der Wahlbehörde auf. Er sagt, es gebe zahlreiche Nachzählwünsche, im Moment liege für seine Behörde in Istanbul jedoch Imamoglu vorne. Mittags betrug dessen Vorsprung auf einmal 25 158 Stimmen. Binali Yildirim, der Mann, der jetzt der Verlierer ist, sagt, es würden nun auch die «ungültigen Stimmen» nochmals bewertet, damit könne sich «alles ändern».

In Ankara hat schon in der Nacht auf Montag Mansur Yavas seinen Sieg und den der Opposition gefeiert. Yavas hat mit 50,9 Prozent der Stimmen gewonnen, sein Gegenkandidat von der AKP bekam 47,1 Prozent.

Im Fernsehen machen sich noch in der Nacht altgediente türkische Reporter Gedanken darüber, ob dieser Wahlkampf mit den richtigen Mitteln und im richtigen Ton geführt wurde. Auf Veranstaltungen hatte Erdogan zum Beispiel einen Ausschnitt aus dem Video des Christchurch-­Attentäters gezeigt und anfangs sogar behauptet, die westliche Presse würde diese Schandtat totschweigen.