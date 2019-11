Versprechen werden immer weiter vertagt

Eine offizielle Risikokarte gibt es aber nicht, obschon die Europäische Union sie seit 2008 fordert. In der Richtlinie heisst es, dass die Transportministerien in den Mitgliedsstaaten einer unabhängigen Behörde den Auftrag geben müssten, «hochdetaillierte» Inspektionen aller Transportwege zu erstellen. Nach dem Einsturz des Ponte Morandi im August 2018 schaute man sich die Richtlinie in Rom mal genauer an. Es gibt nun einen Namen und ein Organigramm für die Agentur. Doch ihre Arbeit hat sie noch immer nicht aufgenommen. In der Presse wird sie «Gespensteragentur» genannt.

Ein Grossteil des Autobahnnetzes wird von Privatunternehmen betrieben, die dafür Gebühren erheben: nämlich auf insgesamt 5887 von 7488Kilometern. Der Ponte Morandi etwa gehört in die Verantwortung von Atlantia, einer Holding der Familie ­Benetton. Die weggeschwemmte Brücke bei Savona wird von ­Gavio betrieben, einem Bauunternehmen aus dem Piemont. Vielleicht war die Brücke gar nicht so schlecht beisammen. In diesem Fall stellt sich eher die Frage, wie es kommen konnte, dass der Berg ins Rutschen geriet.

Teil der eingestürzten Brücke zwischen Turin und Savona. Foto: Screenshot Reuters TV

Italien hat ein altes, nie ernsthaft behandeltes Problem mit der sogenannten hydrogeologischen Zerrüttung. In Ligurien mit seinen vielen Abhängen ist das Risiko, dass sich bei Stark­regen der Boden verselbstständigt, natürlich besonders gross. Ein beträchtlicher Teil des Pro­blems ist aber menschengemacht. Auch in Ligurien wurde in Gebieten gebaut, in denen niemals hätte gebaut werden dürfen. Wenn mal ein Fluss im Weg war, verengte man ihn eben oder betonierte ihn ganz zu. So verschwanden viele Abflussrinnen.

Milliarden für nichts

Nach schlimmen Überschwemmungen gelobt jede Regierung, sie werde sich um die Sanierung kümmern. Überall im Land. Ohne Furcht vor Widerständen. Sofort. «Sicheres Italia» etwa, das Programm des früheren Premiers Matteo Renzi, machte 10 386 Fälle aus, die dringend ­behandelt werden müssten, mit Dämmen und breiteren Flussbetten. Doch nichts kommt voran.

An Geld mangelt es nicht. Für die Sicherung des Bodens gibt es einen Fonds mit zwölf Milliarden Euro. Doch nur etwa 10 Prozent davon sind verplant. «Es fehlt an der Fähigkeit, das Geld gut und schnell auszugeben», schreibt der «Corriere». Die Ämter seien langsam, die Prozeduren kompliziert, und viele Bauunternehmer trauten dem Staat nicht, weil der immer viel zu spät bezahle.

