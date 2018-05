Vermeintlich ermordeter Journalist tritt quicklebendig vor die Presse

Der angebliche Mord an dem regierungskritischen russischen Journalisten Arkadi Babtschenko in Kiew war vorgetäuscht. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes SBU war die vermeintliche Ermordung des Reporters Teil einer Spezialoperation gewesen. Babtschenko erschien am Mittwoch quicklebendig bei einer Medienkonferenz des SBU.

Der angebliche Mord sei eine über Monate vorbereitete Aktion gewesen, um Anschlagspläne des russischen Geheimdienstes zu enttarnen, sagte SBU-Chef Wassili Grizak.

Organisator der vermeintlichen Ermordung festgenommen

Nach Angaben Grizaks hatten die russischen Geheimdienste einen Ukrainer angeworben mit dem Ziel, Babtschenko zu beseitigen. Der Ukrainer habe von russischer Seite 10'000 Dollar erhalten und den Auftrag an einen Bekannten mit Kriegserfahrung in der Ostukraine weitergegeben. Diesem wurde sogar 30'000 Dollar versprochen.

Der mutmassliche Organisator sei Stunden nach der Tat festgenommen worden. Laut SBU habe er bereits seine Flucht aus der Ukraine geplant. Über ein Drittland wollte er nach Russland ausreisen, das Ticket hatte er bereits gekauft.

Der Nachrichtenkanal «112 Ukraine» veröffentlichte ein Videoclip, der Babtschenko an der Pressekonferenz in Kiew zeigt.

An der Pressekonferenz sagte Babtschenko, er sei vor etwa einem Monat in den Plan eingeweiht worden. «In diesem Monat habe ich gesehen, wie die Jungs arbeiten, wie eifrig sie sind. Den ganzen Monat über waren wir im Kontakt, haben wir nachgedacht, gearbeitet, gehandelt. Und das Ergebnis war dieser Spezialeinsatz.»

Falsche Nachricht von Polizei verbreitet

Die Nachricht von der Ermordung Babtschenkos war am Dienstag von der ukrainischen Polizei verbreitet worden. Demnach wurde ihm auf der Eingangstreppe zu seinem Haus mehrmals in den Rücken geschossen. Er sei auf dem Weg ins Spital gestorben.

Unter Tränen entschuldigte er sich bei seiner Frau «für die ganze Hölle, die sie durchmachen musste». Dem Geheimdienst dankte er, «dass er mir das Leben gerettet hat».

Kritik von Reporter ohne Grenzen

Der vermeintliche Tod des prominenten Kreml-Kritikers hatte weltweit Trauer und Empörung ausgelöst. Die Organisation Reporter ohne Grenzen zeigte trotz der Freude über Babtschenkos Gesundheit kein Verständnis für das Vorgehen der ukrainischen Behörden. Es sei «bedauerlich», dass die Kiewer Polizei «mit der Wahrheit gespielt hat», erklärte ein Sprecher.

International war die Todesnachricht mit Empörung aufgenommen worden. Der deutsche Aussenminister Heiko Maas und sein britischer Amtskollege Boris Johnson forderten Aufklärung und machten sich für die Pressefreiheit stark.

30'000 Dollar für die Tat

Laut den ukrainischen Behörden war der Mordanschlag von den russischen Sicherheitsdiensten in Auftrag gegeben worden. In dem Zusammenhang sei ein Ukrainer festgenommen worden, der für die Tat 40'000 Dollar erhalten habe. Der ukrainische Ministerpräsident Wladimir Groisman hatte noch am Dienstagabend Russland für die Tat verantwortlich gemacht. Die Regierung in Moskau wies dies zurück.

Vorwürfe dieser Art seien der «Gipfel des Zynismus», sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin. Nach dem Wiederauftauchen von Babtschenko warf das Aussenministerium der Ukraine vor, den Journalisten zu Propaganda-Zwecken zu benutzen.

«Ich bedauere, dass Babtschenko an dieser Provokation der ukrainischen Geheimdienste teilgenommen hat», sagte der russische Senator und Aussenpolitiker Konstantin Kossatschow in einer ersten Reaktion. Später erklärte das Aussenministerium in Moskau, man freue sich, dass Babtschenko doch am Leben sei.

Nicht unumstritten

Der scharfzüngige Kreml-Kritiker war innerhalb der russischen Opposition nicht unumstritten. Manche Oppositionelle hielten Babtschenko vor, mit seiner aggressiven Rhetorik übers Ziel hinauszuschiessen. Zuletzt betätigte sich Babtschenko von Kiew aus für den krimtatarischen ukrainischen Sender ATR und betrieb einen sehr aktiven Internet-Blog.

Vor zwei Jahren war der weissrussische Journalist Pawel Scheremet, ein Kritiker der Regierung seines Heimatlandes und Freund des erschossenen russischen Oppositionsführers Boris Nemzow, bei einem Bombenanschlag in Kiew getötet worden.

Das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine ist seit 2014 zerrüttet. Wegen der russischen Annexion der Halbinsel Krim sowie Moskaus Unterstützung für Separatisten im Kriegsgebiet Donbass sieht sich die Ukraine im direkten Konflikt mit Russland. (nag/sda/afp)