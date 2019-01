Nach einer Explosion in der Innenstadt der nordirischen Stadt Londonderry geht die Polizei Hinweisen auf eine Autobombe nach. Politiker sprechen in ersten Reaktionen von einem «terroristischen» Anschlag.

Die Polizei veröffentlichte am Samstagabend via Twitter ein Foto vom Tatort in der Bishop Street, auf dem ein grosses Feuer zu sehen ist. Spätere Bilder in den Medien zeigen ein ausgebranntes Auto.

Bishop Street ClosedSTAY AWAYSuspected Car Bomb pic.twitter.com/S3cFu3zy0i — PSNI DC&S District (@PSNIDCSDistrict) January 19, 2019

Nach Medienberichten hatte die Polizei eine telefonische Warnung erhalten und gerade begonnen, das Gebiet abzuriegeln, als es zur Explosion kam. Das Fahrzeug sei kurz zuvor in Londonderry gestohlen worden, berichtete der Sender BBC unter Berufung auf die Polizei. Die Polizei selbst sprach in ihrem Twitter-Account von einem «Zwischenfall».