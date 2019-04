Undercover-Agenten und die «Operación Huésped»

* Dieser Artikel wurde Mitte Mai letzten Jahres publiziert. Aus aktuellem Anlass bringen wir ihn nochmals.

Seine Beobachter sind zwar einiges gewohnt, er lebt hier ja schon seit einigen Jahren, aber diese Begebenheit finden die Agenten dann doch speziell: Der Mann versteckt diverse elektronische Kleingeräte an seinem Körper; zwei davon befestigt er mit Klebeband an seinen Oberschenkeln, unter den Hosenbeinen, ein weiteres drapiert er in der Kapuze seines Pullovers. Anschliessend empfängt er zwei Besucher zum Gespräch.