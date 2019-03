Und jetzt noch eine Quote für Ossis?

Vor eineinhalb Jahren, als Krüger und Richter den Anstoss gaben, ebbte die Diskussion bald wieder ab. Doch nun, im 30. Jahr nach dem Mauerfall und vor drei Landtagswahlen im Osten, bei denen die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) triumphieren könnte, kehrt sie mit Wucht zurück.

Weniger vertreten als Frauen

Die Linkspartei, die im Osten ­jeden fünften Wähler vertritt, brachte im Bundestag kürzlich einen Antrag ein, der eine Quote verlangt, um Ostdeutsche in Behörden angemessen zu repräsentieren. Gregor Gysi begründete das Anliegen damit, dass das Fehlen ostdeutscher Führungskräfte im Osten Unmut und Ressentiments auslöse und Misstrauen in Demokratie und Staat schüre. Die AfD will das Problem ebenfalls angehen. Eine Quote lehnt sie zwar ab, fordert aber, mehr Bundesbehörden in den Osten zu verlegen.

Eine Umfrage hat gerade gezeigt, dass die Ostquote ziemlich populär ist, mindestens im Osten: Exakt die Hälfte der Befragten stimmt ihr dort zu. Im Westen nur jeder Vierte.

Wie schlecht Ostdeutsche an den Spitzen deutscher Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur vertreten sind, zeigt eine eineinhalb Jahre alte Studie ostdeutscher Soziologen: 1,7 Prozent beträgt ihr Anteil insgesamt – ihr Prozentsatz an der Bevölkerung ist zehnmal so gross. So krass untervertreten sind nicht einmal Frauen im Topmanagement deutscher Konzerne.

Kein Rektor einer deutschen Hochschule ist Ostdeutscher, nur 3 von 336 Bundesrichtern, nur 2 von 200 Generälen, nur 3 von 190 Chefs grosser Konzerne. Im Osten selbst ist das Miss­verhältnis weniger gross, aber ­immer noch frappant: Nur 78 von 585 Richtern im Osten stammen aus dem Osten, nur 28 der 100 grössten Ostunternehmen werden von einem Einheimischen geleitet, sogar auf niederen Behördenstufen ist es oft nur einer von drei oder vier. Am besten repräsentiert sind die Ostdeutschen noch an der Spitze der Politik: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist ebenso ostdeutsch wie der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. Auch vier von fünf Bundesländern im Osten werden heute von «Ossis» regiert.

Woher das Missverhältnis rührt, lässt sich leicht erklären: Weil bei der Wiedervereinigung die DDR faktisch der Bundesrepublik beitrat, war der Austausch der ehemaligen Ost- durch Westeliten politisch gewollt und praktisch unumgänglich. Kein DDR-Richter, -Rektor oder -Verwaltungschef wäre mit den neuen Gesetzen und Anforderungen vertraut gewesen. Also mussten Fachleute aus dem Westen her.