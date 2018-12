USA stellen Russland ein Ultimatum

Die Nato wies Russland die Verantwortung für den Fall eines Scheiterns des INF-Abrüstungsvertrags zu. Nach dem geplanten Austritt der USA wegen Verstössen Moskaus gegen das Abkommen sei die russische Regierung «am Zug» und müsse die Regeln des Vertrags wieder einhalten, forderten die Nato-Aussenminister bei ihrem Treffen in Brüssel in einer gemeinsamen Erklärung. US-Aussenminister Mike Pompeo will Russland dennoch eine 60-tägige Frist einräumen, um zu den Vertragsbestimmungen zurückzukehren.