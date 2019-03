Tusk hält Verschiebung des Brexits für möglich

Einem möglichen Sondergipfel kommende Woche, wie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwochmorgen ins Spiel gebracht hatte, erteilte Tusk eine Absage. Es gebe die Möglichkeit, in einem schriftlichen Umlaufverfahren eine Verlängerung zu regeln. Auch wenn beim Thema Brexit mittlerweile eine gewisse Müdigkeit eingetreten sei, «werden wir nicht aufgeben, eine positive Lösung bis zum allerletzten Moment zu suchen», sagte Tusk weiter. Dies sei aber nur möglich, «ohne das Austrittsabkommen wieder aufzumachen».

May hatte zuvor dem britischen Parlament gesagt, sie habe Tusk in einem Brief darüber informiert, dass Grossbritannien eine Verlängerung der Frist nach Artikel 50 des EU-Vertrages bis zum 30. Juni anstrebe. Bisher ist der EU-Austritt der Briten für den 29. März vorgesehen. Von dem Brexit-Aufschub will die Premierministerin die anderen 27 EU-Mitgliedsländer beim EU-Gipfel ab Donnerstag in Brüssel überzeugen. Diese müssten diese Fristverlängerung einstimmig billigen.

In einem internen Dokument, über das die EU-Kommission am Mittwoch bei ihrer wöchentlichen Sitzung beriet und das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, wird ein Aufschub bis Ende Juni als problematisch eingestuft. In dem Papier werden die Folgen mehrerer Verlängerungsvarianten erörtert.

Nur zwei Optionen offen aus EU-Sicht

Als Ergebnis wird festgehalten, dass die EU entweder eine sehr kurze Verschiebung bis kurz vor den Wahlen zum EU-Parlament Ende Mai gewähren könne oder eine «deutlich längere» Verschiebung «bis mindestens Ende 2019». Im letzteren Fall sei Grossbritannien dann verpflichtet, Wahlen zum Europaparlament zwischen dem 23. und 26. Mai zu organisieren.

«Jede andere Option (zum Beispiel bei einer Verlängerung bis zum 30. Juni)» wäre mit deutlichen Risiken für die EU behaftet, hiess es weiter. So bestehe bei einer Fristverlängerung bis Juni die Gefahr, dass Grossbritannien anschliessend um eine weitere Verlängerung bitte, ohne Wahlen abgehalten zu haben.