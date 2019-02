Tusk nutzte die Gelegenheit zugleich zu einer verbalen Breitseite gegen die politischen Förderer des Brexit. Er frage sich, wie «der Platz in der Hölle» aussehe, der für jene reserviert sei, die dem EU-Ausstieg das Wort geredet hätten, ohne einen Plan für eine sichere Umsetzung zu haben.

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.

— Donald Tusk (@eucopresident) February 6, 2019