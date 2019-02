Die Staatsanwaltschaft im westtürkischen Izmir stellte 182 Haftbefehle für Verdächtige in 42 Provinzen aus, wie die Nachrichtenagentur DHA meldete. In der Hauptstadt Ankara teilte die Staatsanwaltschaft ihrerseits mit, dass am Vormittag von den 89 ausgestellten Haftbefehlen 30 vollstreckt worden seien. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurde in Istanbul zudem die Festnahme von 53 aktiven Soldaten beantragt.

Auch mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Putschversuch gibt es fast wöchentlich Razzien gegen mutmassliche Gülen-Anhänger. Erst vergangene Woche wurden mehr als 760 Menschen bei landesweiten Einsätzen festgenommen. Davon wurden 138 später wieder auf freien Fuss gesetzt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Insgesamt wurden seit dem Umsturzversuch mehr als 55'000 Menschen inhaftiert und 140'000 aus dem Staatsdienst entlassen.