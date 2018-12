Türkei stellt weiteren Haftbefehl für Can Dündar aus

Die Türkei hat gegen den früheren «Cumhuriyet»-Chefredakteur Can Dündar nun auch einen Haftbefehl wegen der Gezi-Proteste im Jahr 2013 ausgestellt. Der in Deutschland im Exil lebende Journalist habe damals die Spannungen angeheizt, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch. Dündar schrieb als Reaktion auf Twitter, er sei «stolz» darauf, mit den Protesten im Gezi-Park in Verbindung gebracht zu werden.