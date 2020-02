Trumps Bulldozer für den Balkan

Wo er auftritt, da ist meistens Ärger garantiert. Was er sagt, löst oft Empörung aus. Der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, droht den deutschen Firmen mit Sanktionen, falls sie sich aus dem Iran-Geschäft nicht zurückziehen. Er schimpft über Politiker, die eine Beteiligung des chinesischen Technologiekonzerns Huawei am Ausbau des schnellen 5G-Netzes in Deutschland nicht ausschliessen wollen. Und er reagiert oft verärgert, weil die Deutschen – seiner Ansicht nach – der Nato zu wenig Geld überweisen.