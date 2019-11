Tritt Maltas Regierungschef zurück?

Inmitten neuer Enthüllungen zum Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia hat Maltas Regierungschef Joseph Muscat einem Medienbericht zufolge seinen Rücktritt angekündigt.

Der Ministerpräsident habe vor Vertrauten erklärt, er werde in Kürze abtreten, berichtete die Zeitung «Times of Malta» am Freitag. Die Regierung war in den vergangenen Tagen angesichts von Ermittlungen zu der zwei Jahre zurückliegenden Tat massiv unter Druck geraten.