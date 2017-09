Theresa May will Zeit gewinnen

In ihrer mit Spannung erwarteten Brexit-Rede in Florenz sprach sich die britische Premierministerin Theresa May wie erwartet für eine Übergangsphase aus, um mehr Zeit für die Umsetzung des EU-Austritts zu schaffen. Während dieser Periode, die mit dem formellen Ausstieg Ende März 2019 beginnen wird und geschätzte zwei Jahre dauert, soll sich das Verhältnis zwischen Grossbritannien und den EU-Mitgliedsstaaten nicht wesentlich ändern. Auch versprach May, sich in dieser Zeit an die finanziellen Verpflichtungen zu halten, die Grossbritannien gegenüber der EU hat.

Raus aus dem Binnenmarkt

Damit distanziert sich May von den Hardlinern in ihrer Partei, die für eine möglichst schnelle und vollumfängliche Trennung von der EU plädieren. Dennoch scheint es bei der Regierung ­keine Verschiebung hin zu einem «weichen» Brexit zu geben: May wiederholte, dass der Ausstieg aus dem Binnenmarkt und der Zollunion weiterhin das letztendliche Ziel sei und dass die Übergangsperiode zeitlich «strikt begrenzt» sei.

Die mit Spannung erwartete Rede enthielt nichts, das auf eine neue Brexit-Strategie hingedeutet hätte. May verbrachte viel Zeit damit, die Freundschaft zwischen den europäischen Staaten zu betonen und zu versichern, dass der EU-Ausstieg keinen Abschied aus Europa darstelle. Sie wiederholte, dass sie sich eine «starke Partnerschaft» mit den EU-Staaten wünscht, und stellte eine enge Zusammenarbeit in ­Sicherheitsfragen in Aussicht. Auch sicherte sie den rund 3 Millionen EU-Bürgern in Grossbritannien zu, dass sie ihre derzei­tigen Rechte behalten würden. Allerdings werde es Änderungen geben. So müssten sich Neuankömmlinge registrieren lassen.

Mehr Optimismus

Der Ton, den sie anschlug, war optimistischer als bei früheren Auftritten: «Grossbritannien hat eine strahlende Zukunft», meinte sie gegen Ende ihrer Ansprache. Aussenminister Boris Johnson, einer der Brexit-Hardliner in ihrem Kabinett, der sich wiederholt über den Pessimismus einiger Kollegen beschwert hat, zeigte sich geradezu begeistert von seiner Chefin – die Rede sei «positiv, optimistisch und dynamisch» gewesen, twitterte er.

In Bezug auf die Handelsbeziehungen, die nach der Übergangsphase beginnen sollen, gab die Premierministerin jedoch keine weiteren Einzelheiten bekannt. Sie sagte lediglich, dass weder das Abkommen der EU mit Kanada ein Vorbild sei noch die «norwegische Option», also der Verbleib im Europä­ischen Wirtschaftsraum (EWR). Was die Regierung stattdessen will, ist jedoch weiterhin unklar. Mehrere Male sprach May von der Notwendigkeit des «kreativen» Denkens auf beiden Seiten. Nur so könne eine akzeptable Lösung für Gross­britannien und die Europäische Union gefunden werden.

«Noch grössere Sorgen»

Ob die Grundsatzrede den stockenden Gesprächen zwischen Brexit-Minister David Davis und EU-Unterhändler Michel Barnier, die am kommenden Montag in die vierte Runde gehen, einen neuen Impuls verleihen kann, ist zu bezweifeln – dafür fehlte der Rede schlichtweg der Inhalt.

Und es sind genau die Details über die britischen Wünsche und Pläne, die den EU-Unterhändlern bislang fehlen. Chef-Unterhändler Barnier reagierte gestern entsprechend auf Mays Rede: «Die Aussagen sind ein Schritt nach vorn, aber sie müssen nun in konkrete Verhandlungspositionen übersetzt werden.» Härter urteilte Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament. An Substanz habe die Premierministerin nichts geliefert, twitterte er. «Ich mache mir jetzt noch grössere Sorgen.»

Im «Herzen» Europas

May hielt ihre Rede in einem eher schlichten Raum der gotischen Klosteranlage Santa Maria Novella in Florenz. Sie habe die italienische Stadt ausgewählt, weil sie das «historische Herz» Europas sei, hiess es in Downing Street.

(Berner Zeitung)