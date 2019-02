Juncker hatte die Erwartungen schon im Vorfeld tief gehängt. «Wir werden freundlich mit­einander reden, aber ich denke nicht, dass wir uns einigen werden», sagte er. Überhaupt sei ihm unklar, was die britischen Freunde wollten. In einer nach dem Treffen veröffentlichten Erklärungen breiteten beide Seiten noch einmal die Punkte aus, über die man weiterreden will. So geht es hin und her, seitdem sich die Regierung in London mit der EU auf ein Austrittsabkommen geeinigt hat, dieser Deal aber im Januar im Unterhaus mit grosser Mehrheit abgelehnt wurde.

Theresa May scheint zu hoffen, mit Zugeständnissen aus Brüssel zu Hause doch noch eine Zustimmung für den Deal bekommen zu können. Im Fokus ist der sogenannte Backstop als Absicherung, dass unabhängig von der künftigen Beziehung zwischen Grossbritannien und der EU in Irland keine harte Grenze entsteht. Für die EU geht es darum, den fragilen Frieden in Nordirland und die Integrität des Binnenmarktes zu bewahren. Grossbritannien soll in der Zollunion bleiben und Nordirland Teile der Binnenmarktregeln ­anwenden, solange in den Verhandlungen über die künftige Partnerschaft keine Lösung gefunden wird, um auf der Grünen Insel Warenkontrollen zu vermeiden.

May hat sich zur Geisel der Hardliner gemacht

Die Brexiteers sehen darin den Versuch, Grossbritannien für immer an die EU zu binden. Theresa May drängte deshalb auch gestern wieder beim Treffen mit Juncker auf rechtlich verbindliche Zusagen, dass dieser Backstop befristet und keine Zwangsjacke sein soll. Davon wollen die europäischen Partner aber nichts wissen. Tatsächlich wäre ein Backstop mit Ablaufdatum keine ­Versicherung mehr.

Angesichts der Blockade ist zuletzt auch der Ruf lauter geworden, die EU müsse flexi­bler sein und auf die Briten zugehen. Doch was wäre es für ein Signal etwa an andere kleinere Mitgliedsstaaten im Baltikum, wenn die EU Irland im Stich liesse, um die Brexiteers doch noch vom Austrittsabkommen zu überzeugen? Zudem ist der Backstop nur wegen der roten Linien nötig geworden, die Theresa May selber 2016 nach dem relativ knappen Votum für den Austritt festgelegt hat.

Die Premierministerin hat sich mit der Weichenstellung für den harten Brexit früh zur Geisel der Hardliner in ihrer Partei gemacht. Sie hat auch später keinen Versuch unternommen, die Opposition in eine Lösung einzubinden oder sonst die Polarisierung im Land zu überwinden. Nicht nur mit Blick auf die Einheit der Tories ist Theresa May gescheitert. In Brüssel und in den Hauptstädten wachsen die Zweifel, ob die britische Premierministerin in London überhaupt noch für irgend­etwas eine Mehrheit bekommen kann.