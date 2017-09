Terror in London: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

«Dies war nicht die Tat eines Einzelnen», teilte Innenministerin Amber Rudd am Sonntag in London mit. Bisher sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft.

30 Menschen waren am Freitag früh im Westlondoner Stadtteil Fulham verletzt worden, als am oberirdisch gelegenen U-Bahnhof Parsons Green eine selbst ­gebaute und mit Nägeln befüllte Bombe zündete, aber nicht explodierte. Augenzeugen beschrieben einen «Feuerball», etliche Pas­sagiere erlitten Verbrennungen.

Bei der Evakuierung des U-Bahn-Zugs der District Line kamen weitere Menschen zu Schaden, weil kurzzeitig Panik ausbrach. Bis Sonntagnachmittag konnten jedoch bis auf einen schwer Brandgeschädigten alle Patienten die Spitäler verlassen.

18-jähriger Flüchtling

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-Jährigen; er wohnte zuletzt im lieblichen Städtchen Sudbury, einem Vorort südwestlich von London, im Haus eines älteren Paares, das sich um Kriegsflüchtlinge aus ­Syrien, Afghanistan und Eritrea kümmert. Bereits 2010 hatten Penelope (71) und Ronald Jones (88) von Queen Elizabeth einen Orden dafür erhalten, dass sie über Jahrzehnte annähernd 300 Kinder und Jugendliche zur Pflege aufgenommen hatten.

In britischen Medien wurde das Paar mit früheren Äusserungen zitiert, wonach sie die Betreuung von Asylbewerbern als besonders dankbare Aufgabe empfanden: «Die Verständigung ist gar kein grosses Problem. Wir respektieren unsere unterschiedlichen kulturellen Bedürfnisse.»

Gemäss einem Bericht des Boulevardblatts «Daily Mail» war der Flüchtlingsjunge vor zwei Wochen schon polizeilich aufgefallen; womöglich erklärt dies den am Freitag viel kritisierten Tweet von US-Präsident Donald Trump, wonach Scotland Yard den Täter «im Blick gehabt» habe.

Seiner Festnahme am Samstagmorgen im Hafen von Dover folgte abends in der Hauptstadt die Verhaftung eines 21-Jährigen im westlichen Londoner Stadtteil Hounslow.

Sicherheitsstufe herabgesetzt

Unterdessen hat die Terrorgruppe IS damit geprahlt, auf der Insel seien mehrere Eimerbomben ­unentdeckt. Rudd tat dies als ­Spekulation ab. Die Gefährdungslage auf der Insel wird von den Behörden als «hoch» beurteilt, die zweithöchste Stufe des staatlichen Warnsystems. Von Freitagabend bis Sonntagnachmittag galt sogar die höchste Stufe «kritisch»; die Rückstufung könnte darauf hindeuten, dass die Fahnder nicht an weitere Mittäter oder Nachahmer glauben.

Parsons Green war bereits der fünfte Terrorangriff in diesem Jahr; sechs weitere konnten nach Rudds Angaben von Polizei und Geheimdienst vereitelt werden. (Berner Zeitung)