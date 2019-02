In der Tat sollte eine Demokratie andere Mittel haben, beispielsweise Amtsenthebung und Entzug des passiven Wahlrechts. Auch droht der spanischen Justiz eine Blamage, falls die Angeklagten vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. Denn in mehreren Ländern, in die katalanische Aktivisten geflohen sind, darunter Deutschland, haben Gerichte den Hauptanklagepunkt Rebellion als unbegründet verworfen.

Den Separatisten dürfte auch nützen, dass die spanischen Liberalen und Konservativen Katalonien in den Mittelpunkt ihrer Kampagnen vor den Parlamentswahlen stellen. Vernünftig wäre das Gegenteil: das Thema aus dem Parteienstreit heraushalten. Es fehlt leider in Spanien an Politikern, die Brücken bauen wollen. Dazu würde auch gehören, den Katalanen Angebote zu machen, damit sie sich ohne Gesichtsverlust von ihren unrealistischen Maximalpositionen zurückziehen können.