Soros-Universität zieht aus Budapest ab

Nach zähem Ringen mit der ungarischen Regierung zieht sich die Central European University (CEU) weitgehend aus Budapest zurück. Bereits im September 2019 soll ein neuer Campus in Wien eröffnet werden. CEU-Rektor Michael Ignatieff verband diese Ankündigung am Montag mit einer scharfen Kritik an der ungarischen Politik. «Wir wurden hinausgedrängt», sagt er. «Das ist beispiellos. Eine US-Institution wurde aus einem Land vertrieben, das Nato-Verbündeter ist. Eine europäische Institution wurde aus einem EU-Mitgliedsstaat verdrängt.» Dies sei ein dunkler Tag für Europa und ein dunkler Tag für Ungarn.