Sonderzug nach Wladiwostok

Ungewöhnlich für Nordkorea hat die staatliche Nachrichtenagentur KCNA Kims Reise, seine erste nach Russland, vorab angekündigt. Allerdings nannte sie kein Datum oder andere Details. Medien in Südkorea und Russland haben diese aufgrund der Vorbereitungen präzisiert. Demnach sollen Kim und sein Tross von 230 Nordkoreanern in Wladiwostok an Bord des Sonderzugs übernachten.

Signal an Trump

Bei den Gesprächen geht es um das nordkoreanische Atomprogramm, die Sanktionen gegen Nordkorea sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit, wie aus Moskau verlautete. Russland hatte an den Sechsparteiengesprächen zur Denuklearisierung des Nordens in Peking mit den USA, China, Japan und Südkorea teilgenommen, die vor zehn Jahren platzten. Seither hat Moskau in der Nordkorea-Frage an Einfluss verloren.

Putin dürfte es als aussichtslos betrachten, Nordkorea zur Abrüstung zu drängen. Vermutlich wird er sich darum bemühen, den Status quo zu erhalten und eine weitere Aufrüstung zu vermeiden. Nachdem der zweite Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Kim in Hanoi scheiterte, könnte Putin auch eine Chance sehen, sich als Vermittler ins Spiel zu bringen.

Dem bis vor 14 Monaten isolierten Kim bietet das Treffen erneut die Gelegenheit, sich als Staatsmann zu präsentieren. Er werde die geografische Lage seines Landes ausnützen und den USA demonstrieren, dass er auch auf andere Partner setzen könnte, analysierte eine südkoreanische Nachrichtenagentur. «Er wird Trump zeigen wollen, dass es nicht weise ist, den Druck auf Nordkorea zu erhöhen», so der Politologe Nam Chang-hee von der Inha-Universität in Seoul. Solange Trump auf dem «grossen Deal» zur kompletten Atomabrüstung des Nordens bestehe, habe er keine Hoffnung für einen Durchbruch.

Zugräder werden gewechselt

Für Russland ist mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Nordkorea kaum möglich. Moskau hält sich offiziell an die UNO-Sanktionen, auch wenn Aussenminister Sergei Lawrow deren Lockerung fordert. Obwohl Russland seine Bahnlinie in die Freihandelszone um Nordkoreas Hafen Rason modernisiert hat, bleibt der Handel zwischen den Ländern eher unbedeutend. Er erreichte 2017 einen Wert von knapp 78 Millionen Dollar und ist seither um mehr als die Hälfte eingebrochen. Moskau will laut der Tageszeitung «Kommersant» nun einen Mechanismus einführen, mit dem Waren ohne Geldüberweisung ausgetauscht werden, allerdings nur für Produkte, die nicht auf der UNO-Sanktionsliste stehen.

Stark gesunken ist auch die Zahl nordkoreanischer Gastarbeiter in Russland, derzeit dürften es noch 10'000 sein. Wegen der Sanktionen müssen sie Russland bis Ende des Jahres verlassen, auch darüber wollen Kim und Putin sprechen.

Zuvor aber müssen technische Probleme gelöst werden. Der nordkoreanische Zug muss am Grenzübergang seine Räder wechseln. Für russische Schienen müssen sie breiter sein als für die nordkoreanischen. Eine weitere Hürde ist das Tor am Bahnhof von Wladiwostok: Kims Limousine ist zu hoch. Deshalb wurde 20 Zentimeter Erde abgetragen.