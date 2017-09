So sieht Boris Johnsons Brexit-Vision aus

Der britische Aussenminister Boris Johnson hat in einem langen Zeitungsartikel seine Vision über ein Grossbritannien nach dem Austritt aus der EU dargelegt. Damit kam er am Samstag Premierministerin Theresa May zuvor, die ihre Brexit-Grundsatzrede für den 22. September in Italien angekündigt hat. Er löste damit auch Spekulationen über seine eigenen Ambitionen aus, May als Regierungschef abzulösen.

In dem gut 4000 Wörter langen Artikel im «Daily Telegraph» erklärte Johnson, was für eine strahlende Zukunft der Brexit Grossbritannien bringen könne. Das Vereinigte Königreich habe die Chance, «das grossartigste Land der Erde» zu werden. Mitgliedschaft im Binnenmarkt oder der Zollunion sollten von Grossbritannien in den Brexit-Verhandlungen gar nicht angestrebt werden. London sollte die Gelegenheit nutzen, seinen eigenen Weg zu gehen.

Johnson war einer der konservativen Wortführer für einen Brexit vor dem Referendum 2016. In seinem Grundsatzartikel wiederholte er die umstrittene Idee, ohne EU-Mitgliedschaft könne die britische Regierung wöchentlich zusätzlich 350 Millionen Pfund (400 Millionen Euro) in sein Gesundheitssystem stecken. Regulierungsabbau und eine Steuerreform könnten Grossbritannien einen Aufschwung bringen.

Später schien Johnson Spekulationen über seine Ambitionen dämpfen zu wollen. Er twitterte: «Alle hinter Theresa für einen glorreichen Brexit.»

Looking forward to PM's Florence speech. All behind Theresa for a glorious Brexit: https://t.co/5pe1pY2m13 — Boris Johnson (@BorisJohnson) 16. September 2017

May ist nach dem Verlust der Parlamentsmehrheit nach der Unterhauswahl vom 8. Juni in ihrer Konservativen Partei angeschlagen. Labour-Chef Jeremy Corbyn liess über einen Sprecher zu Johnsons Zeitungsbeitrag mitteilen, damit würden tiefe Gräben in Mays Kabinett offenkundig.

Boris Johnson hat die Konflikte um den Brexit im Herz von Theresa Mays Regierung offengelegt und die Autorität der Premierministerin untergraben», hiess es. Dabei habe Johnson die «wirkliche Brexit-Agenda» enthüllt: Regulierungen und Unternehmenssteuern radikal abzubauen, «um den wenigen Reichen auf Kosten des Rests von uns zu nutzen». (tag/dapd)