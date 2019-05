«So kann man keine Politik machen»

Der Versuch, Europa positiv darzustellen, wirkt immer irgendwie verkrampft. Muss das so sein?

So, wie das die grossen Parteienfamilien präsentieren, funktioniert es nicht. Wir sagen deshalb klar: Wir wollen eine europäische Identität schaffen, mit einer europäischen Staatsbürgerschaft, mit dem Wahlrecht am Wohnort. Mehr Freiheiten, nicht weniger. In zwanzig Jahren wollen wir in den Vereinigten Staaten von Europa leben.

In zwanzig Jahren? Das ist doch naiv. Die USA und die Schweiz haben Jahrhunderte gebraucht, um ihre jetzige Staatsformen zu erreichen, und konfliktlos war das keineswegs.

So what? Die Vereinigten Staaten von Europa sind seit Unterzeichnung der Römischen Verträge am Entstehen. Die Vertragsunterzeichnung ist auch schon bald ein Jahrhundert her.

Währenddessen arbeiten Ungarns ­Viktor Orban oder Italiens Matteo Salvini unermüdlich an der Schwächung der EU.

Die Nationalisten schimpfen erst lauf auf Brüssel und geben dann im Parlament fünf Jahre lang Ruhe. Es interessiert sie einfach nicht, was in der Volksvertretung passiert.

Die grösste Absurdität dieses ­Parlaments sind die zwei Standorte – in Brüssel und in Strassburg. Nicht nur Sie als Abgeordnete werden dann pendeln. Es müssen Tonnen von Akten transportiert werden. Diese vielen unnötigen LKW-Fahrten und Flüge – stört Sie das nicht?

Es wäre schön, wenn wir durch die Diskussion um den Klimawandel auch den ewigen Konflikt um den Sitz des Parlaments lösen könnten. Das Parlament hat ja schon mehrmals für einen einzigen Sitz gestimmt. Aber das liegt eben nicht am Parlament.

Sondern alleine an den Franzosen?

Wie so viel in der Geschichte der EU. ­Immerhin ist Emmanuel Macron bereit, grosse Ideen in den Ring zu werfen. Also ist er vielleicht auch bereit, etwas herzugeben.

Also hängt die Zukunft des EU-Parlaments doch wieder nur von den beiden grossen Staaten ab, von Frankreich und Deutschland?

Es ist ein historischer Rucksack. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für die französische Bevölkerung wichtig ist, das Parlament in Strassburg zu haben. Auch deshalb sollten wir in den Diskurs mit der Bevölkerung gehen. Die Menschen können viel mehr zwischen nationaler und europäischer Politik unterscheiden, als wir glauben.

Sie kommen aus Vorarlberg und kennen das Nachbarland gut. Würde die Schweiz in die EU passen?

Die Schweiz wäre ein gute Kandidatin für die Union, aber das müssen die Schweizerinnen und Schweizer selbst entscheiden.

Im Moment geht es nur um einen Rahmenvertrag, und schon da gehen die Wogen hoch. Die Angst vor «fremden Richtern» ist hierzulande gross.

Ja, aber da muss sich die Schweiz dieselben Fragen stellen wie alle anderen kleinen Länder in Europa: Wie viel können sie überhaupt noch mitbestimmen, wenn sie nicht Teil von etwas Grösserem sind? Wir sind von teildemokratischen und undemokratischen Machtblöcken umgeben. Wenn wir unsere europäische Art zu leben, behalten wollen, müssen wir Europa stärken. Nicht die Nationalstaaten.