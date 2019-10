So geschockt reagiert Deutschland

Bei einem Angriff auf eine Synagoge und einen Döner-Imbiss in Halle an der Saale hat ein mutmasslicher Rechtsextremist am Mittwoch zwei Menschen erschossen und zwei weitere schwer verletzt. Der mutmassliche Schütze wurde festgenommen.

Der schwerbewaffnete Täter hat versucht, in einer Synagoge in Halle/Saale ein Blutbad unter rund 80 Gläubigen anzurichten. Der Täter wollte nach Angaben des Zentralrats der Juden mit Waffengewalt in die Synagoge eindringen.

Danach soll der Mann vor der Synagoge und in einem nahen Döner-Imbiss zwei Menschen erschossen haben. Er floh vom Tatort und wurde am Nachmittag festgenommen. Er hatte seine Tat gefilmt und das Video ins Internet gestellt.

Weltweite Reaktionen

Deutschland steht unter Schock. Das bringen nicht nur die Zeitungskommentatoren zum Ausdruck (bitte lesen Sie die Presseschau in der Bildstrecke), sondern auch die vielen Reaktionen im Internet aus der ganzen Welt.

Der alte und vermutlich neue Bundeskanzler Österreichs schreibt auf Twitter, dass es für Antisemitismus «keine Toleranz» gebe:

Erschütternde Nachrichten aus #Halle. Ich bin in Gedanken bei den Angehörigen der Opfer & hoffe, die Polizei fasst den/die Täter schnell. Wir müssen alles in unserer Macht stehende tun, um jüdische Gemeinden bestmöglich zu schützen. Null Toleranz für #Antisemitismus! #hal0910 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) October 9, 2019

Nach dem Anschlag in Halle ist für den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu klar, dass Antisemitismus in Europa wieder zunehme. Er spricht den Angehörigen sein Beileid aus:

On behalf of the people of Israel, I send condolences to the families of the victims and wishes for a quick recovery to the injured. I call on the German authorities to continue taking determined action against anti-semitism. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 9, 2019

Gedanken kommen auch vom kanadischen Premier Justin Trudeau, der von einer «sinnlosen Attacke» twittert:

Today’s senseless attack in Germany near a synagogue on Yom Kippur is a despicable and unacceptable act of hatred. Canadians are grieving with Jewish communities in Halle and around the world, and sending our deepest condolences to the victims and their families. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 9, 2019

Für den britischen Labour-Chef Jeremy Corbyn ist der Anschlag am höchsten jüdischen Feiertag ein Schock:

This is a shocking and disgraceful attack during Yom Kippur, one of the holiest days of the year in the Jewish calendar. My thoughts are with the injured and those mourning, and with Jewish communities in Halle and across the world.https://t.co/04VuYmrCKa — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 9, 2019

Das Europaparlament hat zum Gedenken an die Opfer eine Schweigeminute abgehalten. Der Präsident David Sassoli hat dazu getwittert, dass «Schock und Betroffenheit» herrsche: