Sie übernimmt das Kommando in der Alpenrepublik

Das Klischee, die Slowenen könnten seit über 400 Jahren nur die weltberühmten Lipizzaner auf einem Hofgestüt der Habsburger züchten, ist längst überholt. Schon im alten, sozialistischen Vielvölkerstaat Jugoslawien zählten sie zur Avantgarde. Die Slowenen stellten die besten Produkte her (Ski, Haushaltgeräte und Lebensmittel), sie verdienten dreimal mehr als Arbeiter und Angestellte im wirtschaftlich rückständigen Süden Jugoslawiens, die bekanntesten Punkbands kamen aus dieser kleinen Alpenrepublik, die gescheitesten Geister des Journalismus sowieso. In Macho-Gesellschaften des Balkans wird noch heute über das feminine Gebaren der slowenischen Männer gelästert. Dabei sind die Slowenen nur fortschrittlicher in Sachen Gleichberechtigung. Der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen ist in Slowenien beispielsweise deutlich geringer als in manchen EU-Staaten.