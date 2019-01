Der griechische Verteidigungsminister ging am Sonntag in die Kirche, liess sich den Segen geben und twitterte einen Fahnenappell. Danach reichte Panos Kammenos, Chef der rechtspopulistischen Partei «Unabhängige Griechen» (kurz Anel), in Athen seinen Rücktritt ein. «Nationale Gründe» erlaubten es ihm nicht, in der Regierung zu bleiben, sagte Kammenos unter stahlblauem Himmel. Zuvor hatte er sich mit Regierungschef Alexis Tsipras getroffen, der den Rücktritt seines Ministers sofort annahm.