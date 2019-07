Sea-Watch-Kapitänin Rackete kommt frei

Die Kapitänin der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch, Carola Rackete, kommt wieder frei. Ein italienischer Ermittlungsrichter hat den Hausarrest gegen die 31-Jährige wieder aufgehoben, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.

Rackete hatte vergangene Woche das Rettungsschiff Sea-Watch 3 mit mehr als 40 Migranten an Bord unerlaubt in die italienischen Hoheitsgewässer gesteuert. In der Nacht auf Samstag fuhr sie – ebenfalls trotz eines Verbots – in den Hafen der sizilianischen Insel Lampedusa ein. Sie rechtfertigte ihre Entscheidung mit der verzweifelten Lage an Bord und berief sich auf das Nothafenrecht, wonach ein Schiff bei einer Notlage einen Hafen anlaufen darf.