Schweden übt den Krieg

Putin lässt aufmarschieren

Parallel zum schwedischen Manöver tragen Minsk und Moskau seit gestern Truppenübungen mit dem Namen Sapad (übersetzt: Westen) in Weissrussland aus. An dem aktuellen Manöver sind laut Moskau 12 700 Mann beteiligt, was Russland erlaubt, keine westlichen Beobachter dazu einzuladen. Dazu wären 13 000 nötig. Die Soldaten der beiden Armeen marschierten nahe der Grenze zu den Nato-Staaten Polen, Litauen, Lettland und Estland auf, wo die Militärübung mit Sorge beobachtet wird. Diese Länder fürchten, dass Russland unter dem Deckmantel des Manövers dauerhaft Soldaten an den Grenzen stationiert. Der Kreml erklärte hingegen, das Manöver sei «streng defensiver Natur und nicht gegen irgendeinen Staat oder eine Ländergruppe ge­richtet». sda