Salvinis Internationale

Eloge der AfD

Übereinstimmungen gibt es vor allem bei der Migrationsfrage, da sind alle ungefähr gleich kategorisch. Meuthen sagte, Europa müsse zur «Festung» werden, und hob dann zu einer General­e­loge über Salvini an. Der habe in Italien «beispielhaft» bewiesen, dass es möglich sei, die Zuwanderung zu stoppen. In wirtschaftlichen Fragen ist man sich dagegen viel weniger einig. Gerade zwischen der AfD und der populistischen Regierung in Rom sind die Divergenzen beim passenden Umgang mit den Staatsfinanzen gross.

Mailand also, Salvinis Heimatstadt, diente als Bühne für den Auftakt des Projekts. In Mailand soll dann auch die grosse Schlussveranstaltung vor den Europawahlen stattfinden, an der dann noch viele «amici» mehr teilnehmen sollen, offenbar auch Le Pen, Strache und Wilders. Für den 18. Mai ist dafür die Piazza del Duomo gebucht, das Herz der Stadt.