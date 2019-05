Salvinis Aufstieg zum wichtigsten Rechtspopulisten in Europa

Der italienische Innenminister lehrt die Flüchtlinge das Fürchten und verärgert Brüsseler Politiker. Matteo Salvini ist so mächtig, dass sein politischer Einfluss weit über die Grenzen Italiens hinausreicht. Bis ins EU-Parlament, wo er in den nächsten Tagen eine Art populistische Superfraktion zum Sieg führen will.