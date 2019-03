Die Kritiker, die «Aufstehen» immer für eine «PR-Nummer von Frau Wagenknecht» gehalten haben, bekommen recht: Sahra Wagenknecht hat mitgeteilt, dass sie sich aus der Führung der von ihr gegründeten linken Sammlungsbewegung zurückzieht.

Die prominente Linken-Politikerin gibt damit ihr Lieblingsprojekt faktisch auf. Sie habe den Widerstand der etablierten Parteien – unter anderem ihrer eigenen – gegen «Aufstehen» unterschätzt, sagte sie der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Ebenso den Aufwand, ausserhalb von Parteistrukturen eine schlagkräftige Truppe zu bilden. Tatsächlich haben zwar in den sechs Monaten seit der Gründung fast 170000 Menschen online ihr Interesse an «Aufstehen» bekundet, dennoch war die Bewegung in der Öffentlichkeit kaum präsent. Ausser Wagenkecht hatte sie so gut wie keine populären Anführer.