SPD-Parteitag: Wie entscheiden die Delegierten über die GroKo?

Generalsekretär Lars Klingbeil hatte eindringlich dafür geworben, dass es normal sein müsse, dass Männer und Frauen gleichberechtigt die Partei führten. Danach wollten sich Esken und Walter-Borjans den Delegierten zur Wahl stellen. Sie hatten einen Mitgliederentscheid der SPD gewonnen, doch müssen sie noch vom Parteitag gewählt werden.

Die scheidende Parteichefin Malu Dreyer warb zur Eröffnung des Parteitags dafür, Einigkeit zu zeigen. Zugleich betonte sie die Erfolge der SPD in der grossen Koalition. Darauf sei sie «mächtig stolz». Vor allem Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz sei für den Erfolg der SPD verantwortlich.

Kampfabstimmung vermeiden

Ein Leitantrag des Vorstands befasst sich mit der künftigen Aufstellung der SPD in der grossen Koalition. Ein in der Partei heftig diskutierter Ausstieg aus der GroKo wird darin nicht empfohlen. Stattdessen werden Forderungen dazu aufgestellt, was die SPD künftig gegenüber der CDU/CSU erreichen will. Die Gegner des Bündnisses wollen aber eine Abstimmung über ein Ende der Koalition erreichen.

Bei der Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden wollen die deutschen Sozialdemokraten eine Kampfabstimmung vermeiden. Erwartet worden war zunächst, dass die Delegierten zwischen dem Chef der Jungsozialisten, Kevin Kühnert, und Arbeitsminister Hubertus Heil als einen Stellvertreter entscheiden müssen. Wie die Nachrichtenagentur DPA am Freitagvormittag aus Parteikreisen erfuhr, wird nun angepeilt, dass es künftig fünf Stellvertreter gibt. Damit wäre der Weg für Kühnert und Heil frei. Ein zentraler Konflikt des Konvents wäre aus dem Weg geräumt.

Heil steht für den Regierungskurs der SPD, Kühnert gilt als führender Kritiker der grossen Koalition in der SPD. Zusätzlich ist noch die Landesvorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli, als Stellvertreterin vorgesehen.

Klar nominiert als Stellvertreterinnen sind stattdessen die Brandenburgerin Klara Geywitz und die Saar-SPD-Chefin Anke Rehlinger. Ursprünglich sollte die Zahl der Stellvertreter von sechs auf drei reduziert werden.