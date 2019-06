SPD-Chefin kündigt Rücktritt an

Beides zu schaffen sei «eine grosse Herausforderung», für die volle gegenseitige Unterstützung gefragt sei. «Ob ich die nötige Unterstützung habe, wurde in den letzten Wochen wiederholt öffentlich in Zweifel gezogen. Deshalb wollte ich Klarheit. Diese Klarheit habe ich in dieser Woche bekommen.» Wer Nahles an der Parteispitze und als Fraktionschef nachfolgen wird, ist offen.

Die CDU-Führung rief nach Nahles' Rücktritt zu einer Fortführung der grossen Koalition auf. Alle in der CDU sollten die eigene Bereitschaft verdeutlichen, weiter dem Regierungsauftrag gerecht zu werden, hiess es am Sonntag in der Führung der Union. Die CDU-Spitze wollte sich noch vor Beginn der Spitzenklausur am späten Nachmittag über das weitere Vorgehen beraten.