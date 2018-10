SPD-Chefin droht mit dem Bruch

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles setzt nach der hessischen Landtagswahl ein Ultimatum für die grosse Koalition in Berlin. «Der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel», sagte sie am Sonntagabend in Berlin. Schwarz-Rot müsse nun einen «verbindlichen Fahrplan» vereinbaren - an dessen Umsetzung bis zur «Halbzeitbilanz» der Regierung werde sich entscheiden, ob die SPD in der Koalition noch «richtig aufgehoben» sei.

Zu den Verlusten der SPD in Hessen habe die Bundespolitik «erheblich» beigetragen, anaylsierte Nahles. «Es muss sich in der SPD etwas ändern.» Diese Partei habe viel Arbeit vor sich. Es müsse wieder klar gemacht werden, wofür die Sozialdemokraten stünden. Sie erwarte auch, dass die Union «inhaltliche und personelle» Konsequenzen ziehe, sagte Nahles, ohne Details zu nennen. Die SPD wolle allerdings nicht warten, dass die Regierung in einen «vernünftigen Arbeitsmodus» komme, sondern sie wolle dies «sicherstellen». Dazu müsse nun der verbindliche Fahrplan festgelegt werden. Nahles kündigte an, dazu am Montag gemeinsam mit SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil dem SPD-Parteivorstand einen Vorschlag vorzulegen.

Die «Raus»-Stimmen könnten lauter werden

Natürlich weiss die SPD-Vorsitzende ganz genau, dass das Resultat von Wiesbaden all jene auf den Plan rufen wird, die die Neuauflage der «GroKo» von Anfang an nicht gewollt hatten: Die Parteilinke Hilde Mattheis hatte schon vor dem Wahlabend die Parole ausgegeben, in einer Mitgliederbefragung solle über das Schicksal der «Groko» abgestimmt werden. Derlei Stimmen werden nun gewiss nicht verstummen.

Doch von grösseren Konsequenzen will die SPD am Wahlabend nichts wissen: Für die angestrebte Erneuerung der gebeutelten Partei greife es zu kurz, «einfach nur raus» zu fordern, hält Generalsekretär Klingbeil den Kritikern entgegen. Nahles selbst übt sich in der Flucht nach vorn und deutet eine beschleunigte Erneuerung an: Die Partei habe sich für die Neuaufstellung viel Zeit nehmen wollen, sagt sie und fügt hinzu: «Ich stelle fest, diese Zeit haben wir nicht.» Doch die Berliner Genossen wissen auch, dass es nach allen Meinungsumfragen bei Neuwahlen im Bund für die SPD noch schlimmer kommen dürfte als am Sonntag in Hessen. (afp/nlu)