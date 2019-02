Nach jahrelangen Debatten will die SPD an Stelle des von Kanzler Gerhard Schröder eingeführten Hartz-IV-Systems ein «Bürgergeld» einführen. Der Vorstand stimmte am Sonntag an einer Klausur in Berlin einstimmig für das neue Modell, das aber in der grossen Koalition mit der Union vorerst keine Chance auf Umsetzung hat. So warnte denn auch die Union promt: Sie will keinen «Linksruck» in der Regierung.