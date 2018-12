Russland gestattet Ukraine wieder Zugang zu Häfen

Russland hat damit begonnen, Schiffen den Zugang zu ukrainischen Häfen am Asowschen Meer zu gestatten – ein möglicher Schritt zur Entschärfung der Krise zwischen beiden Ländern.

Der ukrainische Infrastrukturminister Wolodymyr Omeljan erklärte am Dienstag, Moskau habe die Blockade der beiden Haupthäfen Mariupol und Berdjansk teilweise aufgehoben. Schiffe gelangten demnach durch die Strasse von Kertsch zu den Häfen.

Die Meerenge verbindet das Schwarze Meer mit dem kleineren Asowschen Meer. Sie liegt zwischen dem russischen Festland und der Halbinsel Krim. Der Weg zu den ukrainischen Häfen führt allein über dieses strategisch wichtige Nadelöhr.

Hoffen auf vollständige Freigabe

17 Schiffe warteten dem Minister zufolge noch darauf, ins Asowsche Meer zu gelangen, ein Schiff wolle das Gewässer in umgekehrter Richtung verlassen. Omeljan äusserte die Hoffnung auf vollständige Freigabe der Häfen in den kommenden Tagen sowie auf Freilassung der in Russland inhaftierten 24 ukrainischen Marinesoldaten.