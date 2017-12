Russland braucht Politiker, die Nägel mit Köpfen machen

Der russische Oppositionsführer Alexei Nawalny ist nun also von den Wahlen ausgeschlossen. Putin habe Angst vor ihm, sagte Nawalny nach dem Entscheid. Der russische Präsident muss wohl bis zuletzt erwogen haben, ­Nawalny doch antreten zu lassen. Sicher hätte es einen besseren Eindruck ­gemacht, es wäre aber auch mit gewissen Risiken verbunden gewesen.

Doch was könnte Nawalny Putin anhaben? Dem Präsidenten steht eine ­gewaltige Maschinerie zur Verfügung. Ein ­Fingerzeig genügt, damit sie seinen ­Gegner vernichtet. Der «Präsident auf ­Lebenszeit» will aber einen überzeugenden, «ehrlichen» Sieg, etwas, das es in ­seiner Situation gar nicht geben kann.

Nun besteht die Gefahr, dass sich der schlaue Putin, der bisher alle überlistet hat, sich selbst überlistet. Falls sein ­Widersacher den Wahlboykott durchsetzt, kann von einem strahlenden Sieg des Amtsinhabers keine Rede mehr sein.

Putin hat unzweifelhaft momentan den grössten Einfluss in seinem Land. Man kann aber auch nicht übersehen, dass ­seine Zeit abzulaufen beginnt. Mit seiner Politik versucht er, das Leben zurück­zudrehen, weg von der neuen Normalität. Und dies wider jegliche Vernunft. ­Klappen kann das einfach nicht.

Alexei Nawalny kann längerfristig die Mehrheit der Russen nur unter einer Voraussetzung für sich gewinnen: Er muss der russischen Gesellschaft ein positives Entwicklungsprogramm ­anbieten. Die Korruptions­bekämpfung, welche er sich auf die ­Fahnen geschrieben hat, ist sicher eine wichtige Vorbedin­gung, ohne die es nicht geht, sie allein reicht aber nicht aus.

Im Russischen gibt es die Redewendung «Nägel mit Köpfen machen» gar nicht. Nägel mit Köpfen wären aber genau das, was Russland dringend braucht, was es hundert Jahre lang vermisst hat. Einfach ­Dinge machen, die gebraucht werden. Nichts Supergeniales, nur «Zuckererbsen für jedermann», wie ­Heine es einst formuliert hat. Vielleicht sollte man eine neue Partei gründen, ­keine kommunistische, keine kapitalistische, sondern eine «Partei der Nägel mit Köpfen».

Leider waren die Russen hundert Jahre lang fleissig und erfolgreich bemüht, Vernunft und gesunden Menschenverstand auszurotten. Das hat Abermillionen das Leben gekostet. Auch heute lebende ­Generationen leiden immer noch darunter. Findet sich denn keiner, der endlich das Leben in normale Bahnen lenkt?