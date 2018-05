Vermeintlich ermordeter Journalist tritt quicklebendig vor die Presse

Der angeblich in Kiew ermordete russische Journalist Arkadi Babtschenko lebt. Der 41-Jährige erschien am Mittwoch in Kiew auf einer Medienkonferenz des ukrainischen Geheimdienstes SBU und entschuldigte sich für die Meldung über seinen angeblichen Tod.

Der angebliche Mord sei eine über Monate vorbereitete Aktion gewesen, um Anschlagspläne des russischen Geheimdienstes zu enttarnen, sagte SBU-Chef Wassili Grizak. Der mutmassliche Organisator sei festgenommen worden.

Russland vor zwei Jahren verlassen

Bislang hatten die ukrainischen Behörden mitgeteilt, Babtschenko sei am Dienstagabend in Kiew erschossen worden. Die ukrainische Regierung hatte Moskau für den politischen Mord verantwortlich gemacht, was Russland zurückgewiesen hatte.

Babtschenko hatte Russland vor zwei Jahren verlassen, weil er dort als scharfzüngiger Kreml-Kritiker Repressionen ausgesetzt war. In Moskau hatte er für die oppositionelle Zeitung «Nowaja Gaseta» und den liberalen Radiosender Moskauer Echo gearbeitet.

Zuletzt betätigte sich Babtschenko von Kiew aus für den krimtatarischen ukrainischen Sender ATR und betrieb einen sehr aktiven Internet-Blog.

Der Nachrichtenkanal «112 Ukraine» veröffentlichte ein Videoclip, der Babtschenko an der Pressekonferenz in Kiew zeigt.

(nag/sda/afp)