Eine Mitstreiterin Lisinskis, die Abgeordnete Joanna Scheuring-Wielgus, überreichte dem Papst einen Bericht über Missbrauch – und erzählte, Lisinski sei selbst durch einen Priester missbraucht worden. Franziskus kam zu ihm, schwieg mitfühlend – und küsste Lisinskis Hand. «Es war ein aussergewöhnlicher Moment», sagt Lisinski, «ein Zeichen der Achtung nicht nur für mich, sondern für alle, die in Polen von Geistlichen missbraucht worden sind – und bis heute auf Gerechtigkeit warten.»

Lisinski wartete 38 Jahre lang. Er ist heute ein kräftiger Mann von 50 Jahren, mit kurzen weissen Haaren, besitzt eine Fensterbaufirma. Aber 1981 ist er ein Bub von 13 Jahren im Dorf Poniatowo, 130 Kilometer nordwestlich von Warschau. Moderne Sexualaufklärung gibt es damals hier nicht, der Pfarrer ist in dem Dorf mit kaum 200 Häusern als Stellvertreter Gottes unangefochtene Autorität. So ist das in vielen polnischen Dörfern noch heute. Mareks Vater hatte die Familie drei Jahre zuvor verlassen. Marek sieht Pfarrer Zdzislaw als Vaterersatz und fühlt sich geehrt, als der ihn zum Messdiener macht. Auch die Mutter ist überglücklich und hat keine Einwände, als der Geistliche fragt, ob Marek ihm abends beim Anfertigen von Rosenkränzen helfen und bei ihm übernachten kann.

Als er 14 ist, beginnt er zu trinken

In jener Nacht missbraucht und vergewaltigt der Geistliche den Jungen. Es bleibt nicht das einzige Mal. «Erst nach einem Dreivierteljahr habe ich den Mut gefunden, es meiner Mutter und meinem Grossvater zu sagen», erzählt Lisinski. Die Antwort von Mutter und Grossvater: «Du lügst – verschwinde!» Am selben Tag verlässt Marek Lisinski das Dorf und wächst in einem Internat auf. Als er 14 ist, beginnt er zu trinken. Noch heute sieht er sein Leben bestimmt vom Missbrauch und der «nie verblassenden Erinnerung»: «Ich habe nie mehr jemandem vertraut. Ich habe geheiratet und zwei Söhne bekommen. Doch ich habe meinen Söhnen damals nicht die Liebe gegeben, die sie verdienten. Auch die Ehe ist gescheitert.»

Erst zweieinhalb Jahrzehnte nach dem Missbrauch beginnt er mit Therapien und arbeitet das Geschehene auf. Er erfährt, dass sein Vergewaltiger immer noch Priester ist. Strafrechtlich sind die Taten verjährt, doch Lisinski zeigt den Priester 2010 beim zuständigen Bischof in Plock an. Die Verhandlung vor dem Bischofsgericht hat Lisinski als inquisitorischen «Albtraum» in Erinnerung. Erst der Vatikan suspendiert den Priester und verbietet ihm jeden Kontakt zu Minderjährigen. Für drei Jahre. Heute sei der Geistliche, sagt Lisinski, wieder im Amt. Seit Jahren läuft ein Verfahren auf Entschädigung und Entschuldigung.

Nur ein Viertel der Sexualverbrecher musste das Priesteramt verlassen.

In der Schweiz, in Deutschland, den USA, in Irland oder Australien haben Untersuchungskommissionen Jahrzehnte zurückreichenden Missbrauch Abertausender Kinder und Jugendlicher dokumentiert. Das streng katholische Polen liegt bei der Aufarbeitung weit zurück. 2013 gründete Lisinski die Selbsthilfegruppe «Fürchtet euch nicht» und forderte die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der Kirche. «Damit rannte ich lange gegen eine Wand an. In mehr als fünf Jahren hat sich trotz etlicher Bitten kein Kirchenführer mit uns getroffen. Auch Parlamentarier wollten mit dem Thema nichts zu tun haben – aus Angst vor der Kirche und verlorenen Wählerstimmen», sagt er.