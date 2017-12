Richter lässt sechs katalanische Ex-Minister frei

Ein spanischer Richter hat die Haft für zwei prominente Mitglieder der abgesetzten katalanischen Regierung und zwei separatistische Aktivisten bestätigt. Er ordnete heute aber die Freilassung von sechs früheren Kabinettsmitgliedern an.

Nach der Anordnung von Richter Pablo Llarena des Obersten Gerichtshofs müssen der frühere katalanische Vizepräsident Oriol Junqueras und der frühere katalanische Innenminister Joaquim Forn sowie die Anführer zweier separatistischer Gruppen im Gefängnis bleiben.

Ermittlungen zum Motiv

Der Richter kam zu der Ansicht, dass abzuwarten sei, ob das Versprechen der Separatisten, sich an das spanische Gesetz zu halten und eine einseitige Unabhängigkeit Kataloniens abzulehnen, «wahrhaftig und echt» sei, wie aus einer Stellungnahme des Gerichts hervorging.

Llarena beschloss eine Kaution von 100'000 Euro für die sechs anderen katalanischen Politiker, die im November inhaftiert worden waren, weil ihnen Rebellion und andere Verstösse vorgeworfen wurden.

Puigdemont in Brüssel vor Gericht

Der frühere katalanische Regierungschef Carles Puigdemont und vier enge Verbündete müssen am Montag für eine Anhörung über eine Auslieferung wieder vor einem Gericht in Brüssel erscheinen. Sollte entschieden werden, dass die fünf aus Spanien geflohenen Katalanen in ihr Land zurückgeschickt werden müssen, sind zwei Berufungen möglich.

Ein endgültiges Urteil könnte erst nach der Regionalwahl am 21. Dezember erfolgen, die von der spanischen Regierung angesetzt wurde, um eine demokratische Lösung der Krise um eine Unabhängigkeit Kataloniens zu finden. Die fünf Katalanen weigern sich, nach Spanien zurückzukehren, wo ihnen Rebellion und Aufruhr vorgeworfen wird. (rub/AP)