«Queen's Speech» zum Start in den Brexit-Showdown

Die Erklärung ist vollgepackt mit Zugeständnissen an alle Seiten. Seine Regierung wolle mit allen Parteien in Irland zusammenarbeiten, schreibt Johnson. Es folgt eine lange Liste von Gesetzesänderungen, die alle Bereiche betreffen. Die Aussenwirtschaft solle gestärkt werden und aufblühen in einem Geist des Gegenseitigen Respekts.

Die Regierung richte ihren Fokus auch auf die Verbrechensbekämpfung. So solle das Vertrauen der Bürger in die in Strafverfolgunsbehörden gestärkt werden. Schwere Verbrecher sollen längere Haftstrafen verbüssen müssen. Allerdings wolle die Regierung aber auch Anstrengungen unternehmen, Straftäter nach verbüsster Strafe wieder erfolgreich in die Gesellschaft einzugliedern.

Auch die Altersvorsorge will Johnsons Regierung stärken, ebenso das Gesundheitssystem, einschliesslich Psychiatriewesen. «Meine Regierung will die Gesundheitsversorgung reformieren», liest die Königin weiter. Pensionskassen sollen ebenso gestärkt werden wie die nationale Verkehrsinfrastruktur. So kündigt Johnson eine Eisenbahnreform an.

«Zum ersten Mal grüne Gesetze»

Auch die Polizei wolle die Regierung stärken. Und Millionen Briten sollen schnelle Internetverbindungen erhalten.

Auch beim Scheiderecht will Johnson Hand anlegen. So sollten die negativen Auswirkungen von Scheidungen gemindert werden. Konkrete Massnahmen werden nicht genannt.

Entscheidungen, die Menschen lokal betreffen würden, sollen unter seiner Regierung auch lokal gefällt werden, zitiert die Queen den Premier.

«Meine Minister bleiben verpflichtet, die Umwelt zu schützen und verbessern – für zukünftige Generationen.» Johnsons grüne Pläne lassen aufhorchen: Zum ersten Mal würden Umwelt-Gesetze im Recht festgeschrieben.

So solle die Luft- und Wasserqualität verbessert und das Problem des Plastikmülls beseitigt werden. Habitate sollen renaturiert werden, «damit Tiere und Pflanzen gedeihen könnten.»

Der Verlesung durch die Queen folgt Johnson sichtlich aufmerksam. Dazu lächelt er stets ein wenig.

Premierminister Boris Johnson verfolgt die Verlesung seiner Rede durch die Queen. Bild: Screenshot UK Parliament

Der Rede werden sich nun eine mehrtägige Debatte und Abstimmungen über die Rede anschliessen. Da die Brexit-Verhandlungen mit der EU derzeit noch laufen, dürften wenige neue Details in der Regierungserklärung stehen.

«Queen's Speech als blosse Wahlkampf-Massnahme»

Die von der Königin verlesene Regierungserklärung leitet für gewöhnlich nur eine neue Legislaturperiode ein. Ungewöhnlich ist, dass hinter dieser Regierungserklärung eine Regierung steht, die nicht aus einer Unterhauswahl hervorging, die über keine Mehrheit verfügt und die bisher jede Abstimmung verloren hat.

Da Regierungschef Boris Johnson sich aus dieser Zwangslage schnellstmöglich durch Neuwahlen befreien will, ist ihm von der Opposition vorgeworfen worden, die «Queen's Speech» als blosse Wahlkampf-Massnahme zu missbrauchen – als Proklamation seines persönlichen Wahlprogramms.