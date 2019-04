Putins Plan mit der «toten Ente»

Es ging um prominente Verhaftungen, die in den vergangenen Wochen die Reichen und Einflussreichen Russlands erschüttert haben. Zu keiner Festnahme konnte Medwedew etwas sagen: Nicht zum ­amerikanischen Investor Michael Calvey (darüber habe er keine genauen Informationen), nicht zum ehemaligen ­Gouverneur Wiktor Ischajew (das sei schwierig für ihn zu kommentieren), nicht zu seinem Vertrauten Michail Abysow (er wisse nichts über dessen geschäftliche Aktivitäten).

Keine Mehrheit im Volk

Besonders die Festnahme Aby­sows, der bis 2018 zu Medwedews Ministern zählte, lässt den Premier schwach aussehen. Zu schwach, um seine Unterstützer und vermutlich auch sich selbst zu schützen. Medwedew hat offenbar keinerlei Rückhalt mehr, weder in Russlands politischer Elite noch bei den Wählern. Laut Umfragen steht keine Mehrheit mehr hinter seiner Regierung. 53 Prozent waren bei der letzten Erhebung des Lewada-Zentrums dafür, sie zu entlassen. Auch die Zustimmung für Präsident Wladimir Putin sinkt. Er könnte ­seine Werte verbessern, indem er den unbeliebten Premier opfert. Warum also bleibt Medwedew trotzdem Regierungschef und der zweite Mann im Staat?

Sein Rücktritt wäre «eine Art Silberkugel», sagt Konstantin Gaaze, Soziologe am Moskauer Carnegie Center. Gemeint ist: ein effektives Mittel gegen Putins schwindende Popularität. Und das bewahre sich der Präsident lieber für einen Moment auf, in dem es ihm mehr nützt als jetzt. Die nächste Präsidentschaftswahl ist schliesslich erst in fünf Jahren. Und womöglich braucht er Medwedew bis dahin ja noch. Denn es gibt mehrere Optionen: Entweder baut Putin einen Nachfolger für das Präsidentenamt auf. Dafür wäre der Premierministerposten die beste Position. Medwedew würde dann erst ersetzt, wenn Putin den geeigneten Kandidaten hat.

Will Putin allerdings selbst noch einmal antreten, muss er zuvor die Verfassung ändern. Oder er schickt Medwedew wieder ins Rennen. Er war von 2008 bis 2012 Präsident und Putins Platzhalter.

Medwedew sei keine «Lame Duck», eine lahme Ente, wie man einen bereits abgewählten Politiker nennt. Medwedew sei «eine tote Ente», sagt Gaaze.

Damals gaben sie sich wie ein gut funktionierendes Tandem, jetzt ist Medwedew mehr Schatten als Partner. Politisch abhängig vom Präsidenten, fehlen ihm nicht nur Antworten, sondern auch eine eigene Agenda. Der Premier wird belächelt als jemand, den das neueste Smartphone mehr interessiert als die ­Aussenpolitik. Medwedew ist nicht nur eine «Lame Duck», eine lahme Ente, wie man einen bereits abgewählten Politiker ohne viel Einfluss nennt. Medwedew sei «eine tote Ente», sagt Gaaze.

Als Präsident hatte Medwedew erklärt, er wolle Russland moderner und seine Einwohner freier machen. Vielen gab das Hoffnung. Doch Putin verdrängte ihn nach nur einer Amtszeit wieder und kehrte seinen Reformkurs um. Was blieb, waren enttäuschte Unterstützer und der Zweifel ­seiner Anhänger, ob er es je ernst gemeint hatte oder ob seine Versprechen ein Trick des Machttandems gewesen waren. Spätestens seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 und den darauffolgenden Sanktionen ist es für russische Politiker ohnehin nicht mehr opportun, eine prowestliche Agenda zu vertreten.