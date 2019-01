Für Touristen in Russland ist es bequem: Sie sehen am Strassenrand, wie viele Rubel sie für ihre Währung bekommen. Diese Tafeln mit den Kursen sollen nun verschwinden. Doch was steckt dahinter?

Die leuchtenden Zahlen an den Wechselstuben in Moskau sind eine Art Fieberthermometer der russischen Wirtschaft. Wie viel Rubel bekommen die Russen für einen US-Dollar oder Euro? Der russische Präsident Wladimir Putin will diese Tafeln von den Strassen verbannen.