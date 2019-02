Er gilt in Spanien seit seiner Erklärung der Unabhängigkeit Kataloniens und der anschliessenden Flucht nach Brüssel als Staatsfeind Nummer eins. Nun ist Carles Puigdemont, der ehemalige katalanische Ministerpräsident, in Zürich zu Gast. Bevor er heute Abend um 20 Uhr im Zürcher Kaufleuten an einem TA-Podium auftritt, hat er sich am späteren Nachmittag mit einigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten im Zürcher Rathaus getroffen.