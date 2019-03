Die mächtigen Lügner, Betrüger und Schläger, sie alle müssen weg. Die Gangster und Rechtsbrecher auch. So oder ähnlich lauten derzeit die Parolen, die verzweifelten Rufe und die Wutausbrüche auf vielen Plätzen und Strassen des Balkans. In mehreren serbischen Städten wird seit Wochen demonstriert, zuletzt hat die Protestwelle Montenegro und Albanien erfasst. Im EU-Land Kroatien sehen die Journalisten die Pressefreiheit in Gefahr, die Bosnier wühlt immer noch der Tod eines Studenten auf. Warum brodelt es auf dem Balkan gerade jetzt? Im Folgenden ein Überblick über die Gründe des Aufruhrs in den einzelnen Staaten.